Baza: на российско-грузинской границе уберут мобильные военкоматы Baza: с 22 октября на российско-грузинской границе уберут мобильные военкоматы

Фото: Ольга Смольская/РИА Новости

22 октября на российско-грузинской границе уберут мобильные военкоматы, сообщает Telegram-канал Baza. В общей сложности мобильные военкоматы на пункте пропуска в Верхнем Ларсе и в пункте Нижний Зарамаг проработали меньше месяца.

К концу октября количество людей на границе нормализовалось и с 22 октября мобильные военкоматы убирают с границы, — сказано в сообщении.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ранее заявил, что на КПП «Верхний Ларс» развернули пункт мобилизации для того, чтобы оповещать людей, подлежат они выезду или нет. По его словам, представители военкомата вручают повестки жителям Северной Осетии, которые подлежат призыву, их число составляет около 1–2%.

Впоследствии стало известно, что еще один мобильный военкомат на границе с Финляндией у контрольно-пропускного пункта «Торфяновка». В администрации Выборгского района подтвердили появление мобильного пункта, а по телефону областного военкомата добавили, что тем, кто подлежит частичной мобилизации, в таких пунктах вручают повестки. Остальные могут записаться добровольцами на военную службу.