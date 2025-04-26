База медбатальона «Госпитальеры» уничтожена в Павлограде на Украине

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Удар по Павлограду привел к уничтожению базы медбатальона «Госпитальеры», заявила его основательница Яна Зинкевич в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, ликвидировано имущество и техника, которые находились на территории украинского объекта.

Уничтожили базу нашего батальона со всем имуществом и техникой, что в ней находилось. Попадание в точку в сердце, — указала Зинкевич.

Этот батальон был известен, в том числе, как источник помощи финским наемникам. Вооруженные силы Украины в начале этого года сформировали новое подразделение, которое «прикрывало» иностранных «солдат удачи». Оно получило название Nordic Combat Medics и входило в состав батальона «Госпитальеры»

Ранее стало известно об ударе по цехам завода имени Малышева в Харькове. Как сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, там хранилось много западной техники.

До этого военкор Юрий Котенок сообщил, что российские войска подбили самолет Воздушных сил ВСУ на Сумском направлении. Другой украинский самолет сбросил бомбовую нагрузку над контролируемой Киевом территорией и скрылся.