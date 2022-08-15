Bayer пообещал уберечь Россию и мир от продовольственного кризиса Bayer продолжит поставки агропродукции в РФ с целью избежания продовольственного кризиса

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Германский химико-фармацевтический концерн Bayer AG продолжит поставки необходимой продукции сельскохозяйственной отрасли в Россию, чтобы предотвратить продовольственный кризис в мире. Об этом говорится в сообщении компании. Там также выразили надежду на то, что Россия не станет использовать продукты питания в качестве средства давления на другие страны.

Bayer полностью привержена предотвращению того, что может стать беспрецедентным продовольственным кризисом. Мы разделяем мнение ООН о том, что международный доступ к украинскому продовольствию, а также к продовольствию и удобрениям из России необходим для снижения давления на глобальную продуктовую систему, — говорится в сообщении компании.

Там также добавили, что в соответствии с приведенными тезисами концерн решил продолжать поставлять российским фермерам ключевую сельскохозяйственную продукцию. Взамен компания рассчитывает на то, что правительство РФ не станет использовать продукты питания «как средство давления на мир». В Bayer отметили, что ситуация продолжает оставаться волатильной, в результате представители компании будут следить за развитием событий и при необходимости скорректируют свой ответ.

Концерн Bayer в марте текущего года приостановил инвестиции в России и Белоруссии, не связанные с обеспечением основными медикаментами и сельскохозяйственными продуктами.

Среди наиболее известных брендов компании, предоставляющей около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов, аспирин «Байер» (Aspirin), «Алка-Зельтцер» (Alka-Seltzer), «Супрадин» (Supradyn).

Ранее первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко сообщил о том, что российская фарминдустрия способна самостоятельно производить около 80% перечня жизненно важных лекарств. При этом, по его словам, роста количества фальсифицируемых лекарств Минздрав не фиксирует, их доля крайне незначительна.