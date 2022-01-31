Батька Байден и дядька Шольц

Эскалация кризиса вокруг Украины и обсуждение российских предложений по безопасности, запустившие мотор международной дипломатии для предотвращения полномасштабного конфликта в центре Европы, до основания встряхнули всю систему отношений между Востоком и Западом.

Одним из последствий происходящей у нас на глазах серьёзной перенастройки альянсов и партнёрств, которая может и вовсе превратиться в их коренную ломку, становится изменение отношения ведущих государств евро-атлантического сообщества — США и Германии — к проекту украинского Евромайдана 2014 года.

До последнего времени представавшая в глазах Запада демократической «священной коровой» постсоветского пространства, имеющей право лежать где угодно, хоть посреди оживлённой трассы, заставляя американские и европейские машины почтительно сбавлять скорость, «молодая украинская демократия» постепенно утрачивает свой статус.

Она перестаёт быть священной — становится просто коровой, в то время как кормивший её все последние годы Запад начинает задаваться вопросом, который за последние восемь лет никогда не приходил ему в голову раньше — а способна ли она, исправно потребляя американские и европейские корма, давать молоко.

Подтверждением этой метаморфозы стали развивающиеся в эти дни параллельно скандалы в отношениях Киева с США и Германией — двумя ведущими государствами Запада, во многом определяющими его позицию по Украине.

У каждого из этих двух скандалов есть свой особый сюжет, свой неповторимый набор раздражителей и действующих лиц. Однако оба они иллюстрируют один и тот же тренд. Священной корове дают понять, что в отличие от Индии, где корова остаётся священной до самой смерти, сохранить пожизненно свою прежнюю демократическую святость Украине, окружённой ореолом мученичества после потери Крыма и части Донбасса, не удастся.

Последним подтверждением того, что в отношениях Киева с Вашингтоном и Берлином всерьёз заискрило, стали прозвучавшие одновременно заявления посла Украины в США Оксаны Маркаровой и посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Оксана Маркарова facebook.com/oksana.markarova

Каждый из них отреагировал на те бурные дискуссии, которые развернулись в американской и германской столице по поводу того, что делать дальше с Украиной, когда угроза войны в Донбассе реальна как никогда, а работа над Минскими соглашениями — дорожной картой урегулирования — в течение многих лет саботировалась и была остановлена.

«Никаких трений нет. Послушайте, у нас могут быть некоторые дискуссии, у нас может быть разница во взглядах, но Соединённые Штаты являются нашим стратегическим партнёром и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один», — продемонстрировала посол Маркарова искусство дипломатического лавирования в интервью американскому телеканалу CBS, вышедшем в эфир в минувшее воскресенье.

Тем самым она попыталась охладить страсти после многочисленных публикаций в ведущих американских СМИ, сообщивших о том, что между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским, дескать, возникли разногласия по вопросу возможного «вторжения России» на Украину.

В отличие от своей коллеги в Вашингтоне, посол в Берлине Андрей Мельник отбросил дипломатичность, давая понять, что проявлять её явно не тот момент — у него накипело.

Обращаясь к главе комитета бундестага по внешней политике Михаэлю Роту, отказавшему ему во встрече для обсуждения темы возможных поставок Германией вооружений Киеву, посол Мельник, судя по всему, потерял самообладание, что с главами дипмиссий в международной практике вообще происходит крайне редко.

«Вы выступаете за культуру общения с Украиной, чтобы обсуждать разногласия за закрытыми дверями. Ещё в середине декабря 2021 года я попросил вас о встрече. 17 января 2022 вы передали, что это сейчас невозможно», — написал посол Мельник гневное послание в Twitter. «Я могу понять, что наша критика сомнительной позиции Германии по отказу поставок вооружений вам не нравится, но до тех пор, пока вы не найдёте время поговорить об этом с послом, вы будете вынуждены узнать о позиции Украины из германских СМИ», — добавил он.

Примечательно, что посол Маркарова, описывая отношения Украины с США, использовала определение «разница во взглядах», в то время как посол Мельник применительно к украино-германским отношениям прямо заявил о «разногласиях».

Что касается отношений Байдена и Зеленского, то они ведь и раньше не слишком понимали друг друга ни по «Северному потоку — 2», ни по другим вопросам. Подтверждением этого служат перипетии прошлого, 2021 года, изобиловавшего обидами и демаршами.

Владимир Зеленский и Джо Байден president.gov.ua

И вот новый скандал, растущий как на дрожжах, на фоне эскалации украинского кризиса. Вначале об угрозе «российского вторжения» громко трубил Киев. Когда же из Киева стали спешно уезжать сотрудники американской дипмиссии, что вызвало волну паники и ударило по украинской экономике, президент Зеленский стал смотреть на Вашингтон с недоумением и укоризной: дескать, что это вы гоните волну и создаёте нам ненужные проблемы? Я здесь президент, а не Байден, и лучше знаю, что происходит.

Состоявшийся в конце прошлой недели телефонный разговор Байдена и Зеленского, судя по всему, не устранил нестыковки и двусмысленности. В Киеве и Вашингтоне появились разные интерпретации содержания беседы, иллюстрирующие принцип испорченного телефона. Взаимного непонимания стало еще больше. Это и заставило посла Маркарову срочно тушить пожар и заверять, что всё хорошо и даже лучше, чем когда-либо.

А вот в Берлине потушить пожар никак не удаётся после того, как и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок выступили против предоставления Украине летального оружия.

В ответ на это посол Мельник в последние недели развил бурную деятельность, кошмаря немецких политиков и дипломатов заявлениями о том, что это Берлину ещё аукнется и такая позиция будет стоить Германии дорого. Ему активно помогает «тяжёлая артиллерия» из Киева. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о том, что «наступает момент истины» и вызвал на ковёр посла Германии в Киеве Анку Фельдгузен.

Комментируя вымученное решение Берлина предоставить Украине пять тысяч касок, бывший прославленный боксёр, а ныне мэр Киева Виталий Кличко негодует: «Нет слов от поведения правительства Германии. Министр обороны, очевидно, не понимает, что мы имеем дело с прекрасно оснащённой российской армией, которая в любой момент может начать дальнейшее вторжение на Украину. Пять тысяч касок — это просто шутка. Что Германия в следующий раз передаст в качестве поддержки? Подушки?» — с горьким сарказмом заявил немецкому изданию Bild Виталий Кличко, который когда-то проводил свои главные матчи в Германии и чувствовал здесь себя как дома.

Между тем уязвлённый атакой посла Мельника глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот попытался было вернуть украинских оппонентов на грешную землю, напомнив им, что почём и откуда корма.

Михаэль Рот Thomas Imo/Global Look Press

«При очень односторонней дискуссии вокруг поставок вооружений часто забывают, какой важный вклад вносит Германия, чтобы помочь Украине в развитии демократии и правовой государственности, создании рабочих мест, защите климата и борьбе с коррупцией», — перечислял Михаэль Рот вклад Германии в становление и развитие демократического проекта на Украине после революции Евромайдана 2014 года.

Впрочем, наверняка его никто не услышит. Психологически Киеву трудно смириться с перспективой утраты статуса священной коровы. Но почему эта смена вех происходит именно сегодня? Реальная угроза эскалации в Донбассе, спровоцированной Киевом, и возможный ответ России, судя по всему, произвели отрезвляющее воздействие на западных партнёров Украины. Они понимают, что неизбежное поражение их украинского союзника в случае его военной авантюры в Донбассе станет и их колоссальным поражением — по-своему не менее резонансным, чем поражение Запада в Афганистане. Поэтому они и озаботились поиском путей деэскалации, которой нельзя будет добиться без активного участия Украины. Вспомнив про Минские соглашения, неподвижную и жующую свою жвачку украинскую священную корову пытаются расшевелить и подвигнуть на их выполнение.

В этом есть прагматичный расчёт — таскать киевские каштаны из огня новой войны на Украине, если её развяжут в Киеве, ни вашингтонский батька Байден, ни берлинский дядька Шольц явно не намерены.