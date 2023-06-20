Батискаф «Титан» поплыл к «Титанику» и пропал. Кто внутри, люди утонули? Что известно о пропавшей экспедиции к затонувшему кораблю

Фото: Социальные сети Хэмиша Хардинга

Британец Хэмиш Хардинг отправился к обломкам «Титаника»

Один из пассажиров батискафа «Титан», пропавшего 18 июня рядом с обломками легендарного «Титаника», неожиданно вышел на связь. Как пишут СМИ, воздуха в баллонах осталось менее чем на двое суток. Что известно об экспедиции и о ее главном участнике, британском миллиардере Хэмише Хардинге, смогут ли спасти людей, — в материале NEWS.ru.

Что известно об экспедиции

Батискаф «Титан» с предположительно пятью туристами на борту направлялся к обломкам «Титаника», которые находятся в Атлантическом океане на глубине 3,8 тысячи метров. Аппарат длиной 6,4 метра принадлежит компании OceanGate Expeditions, которая с 2021 года дает возможность желающим исследовать останки судна. Билет стоит $250 тысяч. Газета The Guardian уточняет, что компания за это время привезла на место катастрофы около 60 туристов и 15–20 исследователей.

Фото: OceanGate Подводный аппарат под названием “Титан” эксплуатируется компанией OceanGate Expeditions. Она отправляет туристов к обломкам знаменитого «Титаника»

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Связь с батискафом пропала днем 18 июня — примерно через 1 час 45 минут после погружения. Пока точно неизвестно, что пошло не так. Бывший контр-адмирал ВМС Великобритании Крис Пэрри предполагает, что подлодка могла застрять в обломках затонувшего корабля или столкнуться с рифами.

Пользователи соцсетей уже начали проводить мрачные параллели с судьбой круизного лайнера, затонувшего в 1912 году.

Что сейчас с пассажирами

Утром 20 июня газета The Irish Times сообщила, что ирландский исследователь Рори Голден, находящийся на борту батискафа, написал в Facebook (входит в компанию Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена), что c ним все в порядке. Он поблагодарил всех, кто переживает за него, и отметил, что у команды проблемы со связью.

«Возможности нашего интернета ограничены, чтобы сохранить пропускную способность доступной для скоординированных усилий [для спасения]. Пожалуйста, имейте это в виду», — написал ирландец.

Голден заверил, что команда сохраняет оптимизм, и призвал всех также смотреть на ситуацию в позитивном ключе.

В спасательной операции участвуют военно-морские силы США и Канады, а также коммерческие глубоководные фирмы.

Чем известен Хэмиш Хардинг

На борту батискафа находится 58-летний британский миллиардер, исследователь Хэмиш Хардинг. Он летал в космос с компанией Blue Origin Джеффа Безоса, часто прыгал с парашютом и несколько раз покорял Южный полюс.

В одном из таких походов он сопровождал 86-летнего База Олдрина — легендарного американского астронавта, который в 1969 году в составе миссии «Аполлон-11» высадился на Луне вместе с Нилом Армстронгом. Олдрин стал самым возрастным человеком, добравшимся до Южного полюса.

Какие рекорды ставил Хардинг

За время многочисленных путешествий Хардинг поставил несколько мировых рекордов Гиннесса. В 2019 году он совершил кругосветное путешествие через два полюса Земли за 46 часов 40 минут и 22 секунды.

В 2021 году британский любитель приключений спустился на дно Марианской впадины — в Бездну Челленджера глубиной около 11 тысяч километров ниже уровня моря.

За 13 часов под водой он поставил два рекорда по времени, проведенном человеком на максимальной глубине океана (4 часа 15 минут), и по расстоянию, пройденному на такой глубине (4,6 км).

За все эти достижения Хардинга сделали попечителем Клуба первооткрывателей, который был основан в 1904 году в Нью-Йорке. Ежегодно там собираются путешественники, исследователи и ученые со всего мира и обсуждают свои открытия. В клуб входят и россияне, в том числе профессор зоолог Николай Дроздов.

Фото: Социальные сети Хэмиша Хардинга Хэмиш Хардинг — авантюрист и любитель рисковать

Чем Хардинг занимался помимо исследований

Хардинг, получивший в Кембридже ученую степень в области естественных наук и химического машиностроения, занимает должность председателя частной авиастроительной компании Action Aviation.

В 2022 году он получил премию «Живые легенды авиации» — награду за достижения в аэрокосмической отрасли, которую вручают людям, внесшим значительный вклад в область авиации.

Хардинг женат, у него двое сыновей Рори и Джайлз, падчерица Лорен и пасынок Брайан Сас.

Кто еще находится на борту «Титана»

На подлодке также находится бывший командующий французским Военно-морским флотом, глубоководный дайвер Поль-Анри Наржоле. Он считается самым авторитетным исследователем, который специализируется на изучении места крушения «Титаника». Наржоле отвечал за подводный аппарат во время погружения еще с четырьмя пассажирами.

Другие пассажиры — ирландец Рори Голден, вышедший на связь, и сам владелец батискафа Стоктон Раш. По некоторым данным, вместе с ними к "Титанику" отправился пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд (его называют выходцем из самой богатой семьи страны). Daily Mail называет среди участников экспедиции и его сына Сулеймана. Но в этом случае на борту могут находиться шесть, а не пять человек.

Фото: OceanGate Обломки «Титаника» лежат на дне Атлантики уже больше века

Можно ли спасти людей

Подводный аппарат «Титан» способен обеспечивать пассажиров воздухом в течение 96 часов. Но шансы на спасение членов экипажа подлодки, застрявшей в Атлантическом океане недалеко от места крушения «Титаника», близки к нулю, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, успех спасательной операции зависит от того, есть ли дополнительный аппарат со шлюзом. Эксперт также подчеркнул, что для вызволения туристов нужно много времени и подходящая погода. При условии того, что подлодка могла затонуть на глубине около 4 км, спасение людей практически невозможно, уверен он.

«На такой глубине, с учетом гидрокосмоса, давления, спасение зависит от того, есть ли резервный аппарат со шлюзом, чтобы людей забирать. Там глубина 4 км. Нужно еще туда дойти, иметь подходящий аппарат, пришвартоваться, еще чтобы была хорошая погода, не штормило. А время идет. Я думаю, шансы на спасение близки к нулю. Пассажиры пытались наверняка что-то сделать. Надежда умирает последней, но шансов очень мало», — выразил мнение Дандыкин.

Как утонул «Титаник»

15 апреля 1912 года «Титаник», отправившийся 10 апреля из английского Саутгемптона в Нью-Йорк, затонул в водах Атлантики, столкнувшись ночью с айсбергом. На борту лайнера находились 2224 человека, 1513 из них погибли. Обломки судна были обнаружены лишь в 1985 году.

Самой знаменитой экранизацией гибели корабля стал фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона 1997 года с Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо.

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