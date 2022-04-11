Басурин сообщил о подготовке к окружению самой мощной группировки ВСУ

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о подготовке к окружению самой мощной группировки украинских войск, численность которых достигает 100 тысяч человек, передаёт РИА Новости. Он отметил, что эта группировка базируется на территории, берущей своё начало «южнее Донецка» и до Славянска, на длину фронта около двухсот километров и глубиной до центральной Украины.

Басурин отметил, что это самые боеспособные части на Украине на текущий момент.