Басурин заявил о блокировании боевиков на территории завода «Азовсталь»

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Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы республики заблокировали националистов на территории завода «Азовсталь» в Мариупольской промзоне. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В городе Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории завода «Азовсталь», — сказано в сообщении.

Уточняется, что часть украинских боевиков бросили оружие и, переодевшись в гражданскую одежду, прячутся в домах под видом местных жителей. Часть украинских бойцов пытается выйти из города по гуманитарным коридорам, но сотрудники силовых ведомств выявляют их.

Басурин вновь обратился к военнослужащим Украины с призывом сложить оружие и сохранить себе жизнь.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России уничтожили приближавшийся к Севастополю украинский беспилотный летательный аппарат. Он добавил, что всего 26 марта ВС сбили несколько БЛА и вертолёт Ми-24.