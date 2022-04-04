Басурин заявил, что военные ДНР практически захватили Мариуполь

Центр Мариуполя находится практически полностью под контролем военных Донецкой Народной Республики, заявил представитель Народной милиции Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24». С его слов, на территории города происходит операция зачистки. Он уточнил, что для полного контроля над населённым пунктом остаётся захватить промышленную и портовую зону, в том числе завод «Азовсталь».

В Мариуполе идёт всё-таки зачистка города, почти уже контролируем центральную часть города, это один из районов, которые нам оказывали сопротивление, остаётся промзона и порт, — сказал он.

Представитель военной структуры добавил, что в данный момент идут бои в районе Старомарьинки, где ВС Украины оказывают жестокое сопротивление бойцам ДНР. Басурин также рассказал, что в течение последних суток из-за обстрелов ВСУ пострадал 21 мирный житель, в их числе один ребёнок.

1 апреля представитель Народной милиции ДНР рассказал, что в Мариуполе оставалось порядка четырёх тысяч украинских националистов, которые были сосредоточены в трёх очагах сопротивления — центре города, на заводе «Азовсталь» и в порту.

Также Басурин заявил, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы. Об этом свидетельствует то, что со стороны ВСУ стало прилетать меньше снарядов и по этой же причине многие из военных складывают оружие. Серьёзное сопротивление оказывают только нацбатальоны. По его мнению, их бойцы подлежат смертной казни, если будут доказаны факты их преступлений в отношении жителей Донбасса.