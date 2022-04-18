Басурин: в Мариуполе начали штурмовать «Азовсталь»
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
10:03, 19 апреля 2022
Боец специального отряда быстрого реагирования на крыше здания в Мариуполе. На дальнем плане – металлургический комбинат «Азовсталь»Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Представитель народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что специалисты группы, подобранные для штурма территории комбината «Азовсталь», приступили к работе. По его словам, в этой операции Москва помогает ДНР авиацией и артиллерией.
Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма данного объекта, уже приступили к своей работе, в этом хорошо нам помогает Российская Федерация — это авиация и артиллерия, — сказал Басурин.
17 апреля Минобороны РФ предложило боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам, заблокированным в Мариуполе, прекратить боевые действия и сдаться. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев указал на то, что боевикам гарантируется сохранение жизни. Однако украинские военные отказались от предложения и продолжили боевые действия.
Ранее командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский обнародовал последствия бомбардировки завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, даже в километре от места попадания ракетой чувствуется взрывная волна. Он рекомендовал «засевшим на предприятии украинским боевикам» сложить оружие.
Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, предположил, что на заводе могут находиться наёмники из США, Канады и Румынии. В Министерстве обороны России добавили, что на «Азовстали» находятся около 400 иностранных наёмников. Им пообещали длительное тюремное заключение. По мнению представителя ведомства Игоря Конашенкова, это лучший вариант для людей, приехавших «убивать славян» за деньги.