Басурин: в Мариуполе начали штурмовать «Азовсталь»

Представитель народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что специалисты группы, подобранные для штурма территории комбината «Азовсталь», приступили к работе. По его словам, в этой операции Москва помогает ДНР авиацией и артиллерией.

Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма данного объекта, уже приступили к своей работе, в этом хорошо нам помогает Российская Федерация — это авиация и артиллерия, — сказал Басурин.

17 апреля Минобороны РФ предложило боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам, заблокированным в Мариуполе, прекратить боевые действия и сдаться. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев указал на то, что боевикам гарантируется сохранение жизни. Однако украинские военные отказались от предложения и продолжили боевые действия.

Ранее командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский обнародовал последствия бомбардировки завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, даже в километре от места попадания ракетой чувствуется взрывная волна. Он рекомендовал «засевшим на предприятии украинским боевикам» сложить оружие.