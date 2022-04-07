Басурин: силы ДНР контролируют 60% территории республики

Силы Народной милиции ДНР контролируют 60% территории республики, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, основные силы украинских военных сконцентрированы на севере.

У нас было [под контролем] менее 50%, сейчас около 60%. У нас остаётся север республики, где скопление вооружённых сил Украины наиболее крупное, — уточнил Басурин.

Ранее в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области сообщили об эвакуации более 14,5 тысячи человек, которые за сутки переехали из Донбасса в Ростовскую область. До этого губернатор региона Василий Голубев сообщил, что с 18 февраля с территорий Донбасса приехало более 516 тысяч человек. Из них более 12 тысяч подали заявления на получение гражданства РФ.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Тогда руководство ДНР и ЛНР объявили об обстрелах со стороны ВСУ. Главы республик организовали эвакуацию населения в Россию из-за угрозы украинского военного вторжения и объявили о начале всеобщей мужской мобилизации.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Министерству обороны было поручено обеспечить поддержание мира на территории Донбасса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о доведении до украинской стороны информации, что спецоперация по демилитаризации может закончиться в любой момент, если Киев выполнит условия Москвы. В перечень требований входит признание Крыма частью России, признание Донецкой и Луганской народных республик, а также внесение поправки в конституцию, запрещающей вступление в «какой-либо блок».