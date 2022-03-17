Басурин: Россия ввела бесполётную зону над Донбассом

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что Россия ввела бесполётную зону над Донбассом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». Басурин отметил, что ДНР и ЛНР не нуждаются в передаче комплексов ПВО, достаточно будет, если российские военные будут сами контролировать небо.

С военной точки зрения, если серьёзные какие-то комплексы ПВО, то нам передавать их не надо, достаточно, чтобы РФ сама контролировала небо, как сделать, знаете говорят, «зонтик» или «купол» бесполётной зоны над нашими республиками, — пояснил официальный представитель военного ведомства

Комментируя вопрос о том, развёрнут ли уже данный «зонтик» бесполётной зоны, Басурин сказал утвердительно.

Ранее военный историк директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что в скором времени произойдёт перелом ситуации в Донбассе. Он отметил, что уже сейчас в районе Северодонецка ведётся огонь по националистической группировке Краматорска и скоро она будет уничтожена, что станет поворотной точкой в действиях.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».