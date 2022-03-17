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Басурин: Россия ввела бесполётную зону над Донбассом

09:25, 18 марта 2022
Басурин: Россия ввела бесполётную зону над Донбассом Эдуард Басурин Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
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Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что Россия ввела бесполётную зону над Донбассом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». Басурин отметил, что ДНР и ЛНР не нуждаются в передаче комплексов ПВО, достаточно будет, если российские военные будут сами контролировать небо.

С военной точки зрения, если серьёзные какие-то комплексы ПВО, то нам передавать их не надо, достаточно, чтобы РФ сама контролировала небо, как сделать, знаете говорят, «зонтик» или «купол» бесполётной зоны над нашими республиками,пояснил официальный представитель военного ведомства

Комментируя вопрос о том, развёрнут ли уже данный «зонтик» бесполётной зоны, Басурин сказал утвердительно. 

Ранее военный историк директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что в скором времени произойдёт перелом ситуации в Донбассе. Он отметил, что уже сейчас в районе Северодонецка ведётся огонь по националистической группировке Краматорска и скоро она будет уничтожена, что станет поворотной точкой в действиях.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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