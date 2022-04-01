Басурин рассказал об основных очагах сопротивления в Мариуполе

В Мариуполе на сегодняшний день остаётся порядка четырёх тысяч украинских националистов, которые сосредоточены в трёх очагах сопротивления — центре города, на заводе «Азовсталь» и в порту. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По нашим данным, сейчас в Мариуполе порядка четырёх тысяч боевиков, которые разбиты на три группы: часть основная — в «Азовстали», часть находится в центральной части города Мариуполя и часть находится в порту. Вот как бы три очага сопротивления, которые существуют, — сказал он.

Ранее Басурин заявил, что находящимся в настоящее время в Мариуполе украинским силовикам не предоставят коридор для выхода из города. По его словам, украинской стороне уже делалось подобное предложение и они его отвергли.

Также Басурин заявил, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы: об этом свидетельствует то, что со стороны ВСУ стало прилетать меньше снарядов и по этой же причине многие из военных складывают оружие. Серьёзное сопротивление оказывают только нацбатальоны. По его мнению, их бойцы подлежат смертной казни, если будут доказаны факты их преступлений в отношении жителей Донбасса.