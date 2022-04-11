Басурин рассказал, как пройдёт штурм «Азовстали» в Мариуполе

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что в штурме «Азовстали» в Мариуполе нет смысла, поскольку это принесёт колоссальные потери. Силовик предложил разработать другой план и затем обратиться к химическим войскам, передаёт РИА Новости.

На данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор, — заявил Басурин.

По мнению силовика, штурмовать подземные проходы бессмысленно — есть риски потерять много бойцов в то время, как противнику будет нанесён минимальный вред. По подсчётам Басурина, на территории «Азовстали» находится от трёх до четырёх тысяч бойцов.

Поверьте, для хорошо укрепленного района это большая цифра, — отметил он.

Ранее Басурин также заявил, что порт в Мариуполе удалось взять под контроль на 80%. Тогда же он отметил, что основным местом укрытия ВСУ остаётся металлургический комбинат «Азовсталь».

Киев уже несколько раз пытался эвакуировать командиров «Азова» из Мариуполя. Так, ранее два украинских вертолёта Ми-8, пытавшихся прорваться к городу, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов. Выживший член экипажа Дмитрий Бурлаков заявил, что операция ВСУ по эвакуации командиров «Азова» из Мариуполя оказалась плохо организована.