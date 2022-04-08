Басурин: порт в Мариуполе освобождён на 80%

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Украинские военные в Харьковской области сдали российским вооружённым силам абсолютно новые танки с полным боекомплектом, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что при освобождении населённого пункта Топольское танкисты подняли пушки вверх «и стрельбы никакой не было».

Увидев нас, они подняли на своих танках пушки вверх, и стрельбы никакой не было. У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были...