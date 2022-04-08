Басурин: порт в Мариуполе освобождён на 80%

Порт в Мариуполе удалось освободить на 80%. Об этом заявил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, пишет ТАСС. Он отметил, что основным местом укрытия ВСУ остаётся металлургический комбинат «Азовсталь».
Порт освобождён на 80%, оказывают ещё сопротивление. Ну и оставшиеся пытаются все уйти в «Азовсталь». «Азовсталь» - это крепость в городе, - сказал Басурин.
Ранее Эдуард Басурин сообщил, что в морском порту Мариуполя отступающие подразделения украинского нацбатальона «Азов» захватили два иностранных судна. «Царевна» и «Леди Аугуста» относятся к заграничным компаниям.
О нынешней ситуации в Мариуполе также рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, главные задачи уже выполнены. В городе остались «лишь недобитые горстки бандеровцев», по которым идёт работа и она будет закончена. Мариуполь будет освобождён на все 100%, отметил он.