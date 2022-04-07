Басурин: основные бои в центре Мариуполя закончились

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил в интервью CNN, что Россия отвела войска от Киева и Чернигова. По его словам, это свидетельствует о том, что российские войска намерены сконцентрироваться на меньшей территории.

[Президент России Владимир Путин] вывел свои войска из Киева. Он вывел свои войска из Чернигова, — отметил Кирби. Договорённость о существенном сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях стала...