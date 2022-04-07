Басурин: основные бои в центре Мариуполя закончились
Сергей Попов
Сергей Попов
09:49, 07 апреля 2022
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Центр Мариуполя практически освобождён от украинских военных формирований. Основные бои здесь закончились, боевые действия переместились в промзону и порт, заявил представитель Нармилиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
По поводу ситуации в Мариуполе, центральная часть города, можно сказать, основные бои закончились, — сказал он.
Ранее главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru предположил, что Мариуполь может полностью перейти под контроль российских войск в течение недели-двух. По его словам, переломный момент уже наступил. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, заявил, что Мариуполь уже на 90–95% находится под контролем военных РФ и постепенно начинает жить мирной жизнью.