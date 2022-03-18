Басурин опроверг введение бесполётной зоны над Донбассом

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин опроверг свои слова о введении бесполётной зоны над Донбассом, сообщает телеканал «Звезда». Он уточнил, что речь шла о предположении, что её введение имело бы смысл.

Басурин пояснил, что он, как официальный представитель ДНР, не владеет точной информацией о введении бесполётной зоны.

Ранее Басурин, комментируя в интервью телеканалу «Россия 24» вопрос о том, развёрнут ли «зонтик» бесполётной зоны, ответил утвердительно. Он также заявил, что ДНР и ЛНР не нуждаются в передаче комплексов ПВО, достаточно, если российские военные будут сами контролировать небо.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин заявил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, её целью является денацификация и демилитаризация страны.

По данным на 17 марта, Вооружённые силы России в ходе спецоперации на территории Украины за день продвинулись на 10 км и взяли под контроль два населённых пункта, при этом авиация нанесла удар по 29 военным объектам, включая шесть складов с боеприпасов и 14 мест стоянки боевой техники.