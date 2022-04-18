Басурин назвал фейком информацию о гражданских на «Азовстали»

Информация о наличии мирных жителей, запертых на территории металлургического комбината «Азовсталь», где укрылись националисты, — это очередной фейк. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что украинские боевики будут использовать любую возможность, чтобы предотвратить штурм.

На данный момент там гражданского населения нет. Поэтому любой вброс, который помог бы им выжить, они будут использовать всегда. Для них это будет предлог, чтобы прекратился обстрел территории и никто не штурмовал данный объект, — отметил Басурин.

Глава ДНР Денис Пушилин предположил, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться наёмники из США, Канады и Румынии. Кроме того, там могут быть блокированы офицеры французской разведки, однако официального подтверждения данной информации нет.

Ранее командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский опубликовал в своём Telegram-канале видео последствий бомбардировки завода «Азовсталь». Он отметил, что засевшим на предприятии боевикам нацбатальона «Азов» лучше сдаться.