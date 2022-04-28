Басурин: на территории «Азовстали» может находиться канадский генерал

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Среди украинских националистов на территории «Азовстали» может находиться отставной генерал канадской армии, заявил в эфире Первого канала представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он не исключил, что высокопоставленного военного пытается спасти ООН.

Мелькала такая информация о том, что там может находиться один из бывших генералов канадской армии, который сначала как бы из поля пропал, потом было заявление Минобороны Канады о том, что данный генерал написал заявление, что он увольняется из армии и переезжает на Украину. Может быть, его хочет спасти (ООН. — NEWS.ru), — сказал Басурин.

По его словам, группа ООН, которая готовится на данный момент для проведения эвакуации гражданских с «Азовстали», может иметь целью спасение «действующих военных стран НАТО, которые могли там оказаться».

Президент России Владимир Путин ранее в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Киев должен отдать приказ сложить оружие украинским военным на металлургическом комбинате «Азовсталь», расположенном в Мариуполе. По словам российского лидера, военнопленным будут гарантированы жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами.