Басурин: Франция пытается содействовать вывозу боевиков из Мариуполя

Франция пытается содействовать вывозу украинских боевиков из Мариуполя, в числе которых также могут быть представители иностранной разведки на территории города, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1». В этой связи он вспомнил активность Турции в организации гуманитарных коридоров из этого города.

Ну, не будут они вывозить одних только раненых боевиков, которые в большом количестве есть в Мариуполе. Значит, они все-таки пытаются под видом или раненых, или как-то по-другому вывезти кого-то из этого города, плюс давайте вспоминать, что подключилась Франция и Турция, — резюмировал Басурин.

Ранее он заявил о том, что основные бои в центре Мариуполя уже прекратились, переместившись в промзону и порт. На данный момент центр города практически освобождён от украинских военных формирований. Он также отмечал, что киевским боевикам не предоставили коридор для выхода из города, потому что ранее уже выдвигалось данное предложение, однако Киев его отверг.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Мариуполь уже на 90-95% находится под контролем российских военных, свободные от боевиков части города постепенно возвращаются к привычной мирной жизни.

Как сообщалось в конце прошлой недели, Россия поможет в эвакуации иностранных граждан, находящихся в Мариуполе. С соответствующей просьбой к президенту РФ Владимиру Путину обратился лидер Турции Реджеп Эрдоган.