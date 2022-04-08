Басурин: «азовцы» захватили два иностранных судна в порту Мариуполя

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в морском порту Мариуполя отступающие подразделения украинского нацбатальона «Азов» захватили два иностранных судна. «Царевна» и «Леди Аугуста» относятся к иностранным компаниям.

Ранее радио Болгарии сообщало, что спецгруппа военных под командованием начальника разведки Венелина Венева находится в Мариуполе для эвакуации болгарских моряков с судка «Царевна».

Экипажи удерживаются в заложниках, судьба их членов неизвестна. Националисты «Азова» ведут стрельбу с палуб из миномётов калибра 120 мм, различных гранатомётов и стрелкового оружия.

«Леди Аугуста» ходит под флагом Ямайки, «Царевна» — под флагом Мальты, согласно базе данных судов.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что украинские члены нацбатальона «Азов» пытались уйти из Мариуполя по морю. В ведомстве отметили, что боевики отказывались выходить на связь с российскими пограничными кораблями и не меняли курс даже под артобстрелами. Тем не менее их попытка всё равно окончилась неудачей, корабль в итоге отправлен в порт Ейск под конвоем.

Ранее выживший член экипажа сбитого украинского вертолёта Ми-8 Дмитрий Бурлаков рассказал об операции ВСУ по эвакуации командиров нацбатальона «Азов» из Мариуполя. По его словам, причина заключается в плохой организации данной операции. Ещё один пленённый стрелок ВСУ Иван Гавриленко, бывший в составе группы, занимавшейся эвакуацией из Мариуполя, назвал имена тех, кто провалил операцию. По его словам, командиром группы был офицер Назар Боровицкий, а в состав группы также входили Александр Клепиков и Григорий Добровольский.