https://static.news.ru/photo/eecfd04e-27e6-11ea-9e04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рабочие двух нефтеперерабатывающих предприятий во Франции объявили забастовку из-за пенсионной реформы. Речь идёт о заводах в департаментах Буш- дю-Рон и Сена и Марна.

В департаменте Буш-дю-Рон автозаправочные станции практически исчерпали свои запасы. В настоящий момент около 130 заправок не работают. Наиболее острая ситуация складывается в Марселе. В ближайшие дни, по словам аналитиков, ситуация может ухудшиться.

Между тем Минтранс Франции сообщает, что поводов для беспокойства нет: «шесть нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают поставки». Как отмечает телеканал LCI, не исключено, что забастовка коснётся и других заводов.

Реформа, против которой бастуют французы, повышает возраст, с которого пенсия должна будет выплачиваться в полном размере, до 64 лет (ранее он был 62 года). Также своих льгот и раннего выхода на пенсию лишатся работники государственных транспортных предприятий.

Ранее NEWS.ru писал, что по некоторым данным, почти два миллиона французов протестовали против пенсионной реформы 17 декабря.