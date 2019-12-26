Рабочие двух нефтеперерабатывающих предприятий во Франции объявили забастовку из-за пенсионной реформы. Речь идёт о заводах в департаментах Буш- дю-Рон и Сена и Марна.
В департаменте Буш-дю-Рон автозаправочные станции практически исчерпали свои запасы. В настоящий момент около 130 заправок не работают. Наиболее острая ситуация складывается в Марселе. В ближайшие дни, по словам аналитиков, ситуация может ухудшиться.
Между тем Минтранс Франции сообщает, что поводов для беспокойства нет: «шесть нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают поставки». Как отмечает телеканал LCI, не исключено, что забастовка коснётся и других заводов.
Реформа, против которой бастуют французы, повышает возраст, с которого пенсия должна будет выплачиваться в полном размере, до 64 лет (ранее он был 62 года). Также своих льгот и раннего выхода на пенсию лишатся работники государственных транспортных предприятий.
Ранее NEWS.ru писал, что по некоторым данным, почти два миллиона французов протестовали против пенсионной реформы 17 декабря.
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