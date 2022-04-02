Бастрыкин выступил за создание трибунала по преступлениям Украины в ЛДНР
Глава СК России Бастрыкин поддержал идею о создании трибунала по преступлениям Украины в Донбассе
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
20:07, 03 апреля 2022
Читайте нас в Google Новости
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал предложение официальных лиц Луганской народной республики о создании трибунала по оценке преступлений украинского режима в Донбассе, сообщили в пресс-службе СКР. В ведомстве пообещали привлечь к суду причастных к злодеяниям и предоставить общественности все собранные доказательства.
Председатель СК России поддержал инициативу представителей ЛНР, отметив, что Следственным комитетом России уже на протяжении восьми лет фиксируются все противоправные действия военнослужащих ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирного населения Донбасса, — говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, следственный комитет России и сейчас продолжает собирать и фиксировать доказательства преступлений против мира и безопасности человечества, к которым причастен Киев, на данный момент проделан большой объём работы.