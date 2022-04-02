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Бастрыкин выступил за создание трибунала по преступлениям Украины в ЛДНР

Глава СК России Бастрыкин поддержал идею о создании трибунала по преступлениям Украины в Донбассе
20:07, 03 апреля 2022
Бастрыкин выступил за создание трибунала по преступлениям Украины в ЛДНР
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал предложение официальных лиц Луганской народной республики о создании трибунала по оценке преступлений украинского режима в Донбассе, сообщили в пресс-службе СКР. В ведомстве пообещали привлечь к суду причастных к злодеяниям и предоставить общественности все собранные доказательства.

Председатель СК России поддержал инициативу представителей ЛНР, отметив, что Следственным комитетом России уже на протяжении восьми лет фиксируются все противоправные действия военнослужащих ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирного населения Донбасса,говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, следственный комитет России и сейчас продолжает собирать и фиксировать доказательства преступлений против мира и безопасности человечества, к которым причастен Киев, на данный момент проделан большой объём работы. 

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