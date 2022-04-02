Бастрыкин выступил за создание трибунала по преступлениям Украины в ЛДНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу CBS, что делегации Киева и Москвы близки к согласованию договоренностей, предусматривающих безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус страны. По его словам, утверждение возможных соглашений будет происходить на уровне руководителей стран.

Мы считаем, что стороны очень близки к достижению договорённостей, — отметил он. При этом он подчеркнул, что у Украины будет членство в Евросоюзе. По словам Зеленского, важная часть договоренностей —...