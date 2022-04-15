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Мир

Бастрыкин поручил расследовать преступления снайперов «Азова» в Мариуполе

СК России расследует факты стрельбы снайперов «Азова» в мирных граждан Мариуполя
15:36, 15 апреля 2022
Бастрыкин поручил расследовать преступления снайперов «Азова» в Мариуполе Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Фото: Russian Investigative Committee/via Global Look Press
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты преступлений снайперов националистического батальона «Азов» (запрещен в России), которые уничтожают мирное население, закрепившись в здании завода «Азовсталь». Об этом говорится на сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело.

Снайперские группы «Азова», засевшие на мариупольском заводе «Азовсталь», продолжают безжалостно стрелять в гражданских лиц города. Сообщается о гибели одного мужчины, — сказано в сообщении.

Глава СК РФ поручил Главному следственному управлению СК России установить лиц, причастных к данным преступлениям.

Ранее Александр Бастрыкин поручил провести расследование новых фактов о жестоком обращении военнослужащих Вооружённых сил Украины с мирным населением. Случаи были выявлены в Харькове, Авдеевке и Краматорске. По данным Министерства обороны России, ВСУ неоднократно совершали преступления в отношении гражданских лиц. В Харькове, оставшиеся в городе местные жители были запуганы боевиками нацформирований. Они открывали огонь на поражение по мирному населению, которое выходило из своих убежищ в поисках продуктов.

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