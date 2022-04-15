Бастрыкин поручил расследовать преступления снайперов «Азова» в Мариуполе

Фото: Russian Investigative Committee/via Global Look Press

Турция участвовала в спасении моряков с затонувшего в Чёрном море флагманского крейсера «Москва», сообщает телеканал TRT World со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса. По его словам, турецкий корабль приступил к эвакуации российских моряков после того, как крейсер подал сигнал бедствия. О судьбе 54 спасённых моряков ничего не сообщается.

В 1:14 крейсер лёг на бок, а через полчаса отключилось всё электричество. С двух часов ночи турецкий корабль эвакуировал с крейсера 54 моряка, а около трёх часов ночи Турция и...