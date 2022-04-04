Бастрыкин поручил расследовать нападение на россиян в Греции

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на граждан России во время патриотического автопробега в Греции, говорится в сообщении на сайте ведомства. В ходе инцидента пострадала семилетняя девочка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в поддержку России и русскоязычного населения в Афинах, — отметили в СКР.

Накануне граждане Украины во время автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!» в Афинах напали на одну из машин, в которой находилась семилетняя девочка. В результате ребёнок получил травму руки. Несовершеннолетней оказали помощь в больнице, родители оперативно подали заявление в полицию по факту случившегося​​​.

В районе столичной площади Омония также было совершено нападение на двух греков — участников автопробега, машина которых отстала от колонны.