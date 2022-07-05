Баскетболистка Грайнер попросила Байдена о помощи в её освобождении

Фото: Pan Yulong / XinHua / Global Look Press

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была арестована за контрабанду наркотиков, написала письмо президенту США Джо Байдену с просьбой освободить её, пишет агентство Associated Press. Она призвала главу Белого дома не забывать о ней и о других задержанных американцах. Спортсменка в своём обращении указала на то, что голосовала за Байдена в ходе выборов в 2020 году.

Я голосовала впервые в 2020 году, и мой голос был за Вас. Я верю, что Вы сможете. Я скучаю по семье. Мне больно видеть их страдания. Благодарна Вам за всё, что Вы сможете сделать, чтобы вернуть меня домой, — написала Грайнер.

Она отметила, что боится перспективы остаться в российской тюрьме навсегда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал ситуацию вокруг американской баскетболистки Бриттни Грайнер. По его словам, которые приводит РИА Новости, она была задержана в России, поскольку у нее были обнаружены запрещённые вещества. Представитель Кремля добавил, что арест спортсменки не может быть политически мотивированным.

18 февраля баскетболистка прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из её багажа вейпы с неизвестной жидкостью. Впоследствии результаты экспертизы показали, что это гашишное масло. 5 марта баскетболистку арестовали. Грайнер предъявили обвинения в контрабанде наркотических средств.