Барбадос выйдет из-под власти британской короны

Карибское островное государство Барбадос выйдет из-под формальной власти британской короны и станет парламентской республикой. Об этом объявила премьер-министр острова Миа Мотли, пишет издание Kevz Politics.

Барбадос планирует стать республикой в ноябре 2021 года, к 55-летию независимости от Соединённого Королевства. До сих пор власти острова, как и многих бывших колоний Британии, признавали Елизавету II своим конституционным монархом.

Мы намерены после утверждения законодательства номинировать её превосходительство действующего генерал-губернатора Сандру Мейсон. Мы верим, что это подходящая кандидатура на пост первого президента, — заявила Мотли.

Накануне парламент Барбадоса единогласно поддержал поправки в конституцию, позволяющие получить независимость от британской короны. Переход к парламентской республике завершится после присяги президента. После этого в стране примут новый основой закон.

Ранее от владычества британской королевы отказались карибские государства Тринидад и Тобаго, Доминика и Гайана. Дискуссии об отказе от монархии существуют почти в каждой бывшей британской колонии, которые формально продолжают подчиняться королеве.