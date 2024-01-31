Баранец рассказал, какое российское оружие США получит от Эквадора Баранец: США получат от Эквадора советские и российские танки

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Виктор Баранец

В период СССР была активно оказана военная и экономическая помощь Эквадору, в частности, южноамериканской стране передали танки, пушки и БТР, рассказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, этой технике уже 40 лет, однако некоторые виды вооружений могут прослужить 50–60 лет. Баранец отметил, что половина российского оружия, которая будет передана США, работает, тем более Эквадор не использовал его интенсивно.

В свое время, особенно в конце периода СССР, когда мы из политических соображений оказывали огромную экономическую и военную помощь, передавали для эквадорской армии танки, пушки, БТР и много еще чего. Все это действительно достаточно серьезно послужило. Часть боевой техники была передана в 1989 году, этой технике примерно 40 лет. Есть виды вооружений, которые могут запросто служить 50–60 лет. Хотя бы половина советской техники работоспособна, — заявил Баранец.

Он добавил, что советские и российские специалисты помогали Эквадору военно-техническим ходом, поскольку это предусмотрено любым контрактом.

Ранее сообщалось, что Эквадор передаст США старую российскую военную технику, несмотря на позицию Москвы. Президент страны Даниэль Нобоа при этом подчеркнул, что его государство не будет разрывать отношения с РФ. Глава государства также назвал позицию России «не совсем адекватной» на фоне масштабных беспорядков, происходящих в Эквадоре.