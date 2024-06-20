Баранец раскрыл детали военного сотрудничества России и Вьетнама Военэксперт Баранец: Вьетнам может купить у России запчасти и дизельные подлодки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В машинном отделении подводной лодки

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в разговоре с NEWS.ru предположил, что в рамках военного сотрудничества Вьетнам может приобрести у России дизельные подлодки, запчасти и несколько самолетов. Но, по мнению эксперта, эти покупки будут мизерными, так как Ханой боится испортить отношения с Вашингтоном.

Вьетнам может купить у России запчасти. Вьетнам хотел бы прикупить дизельные подлодки, несколько самолетов, но эти покупки будут мизерными. Ханой слишком осторожно смотрит в сторону Вашингтона, как бы это им не понравилось, — пояснил Баранец.

Он также подчеркнул, что Вьетнам тем временем поставляет России сельскохозяйственную продукцию. По словам эксперта, Ханой в том числе продает Москве сельхозмашины.

Я против тех людей, которые говорят, что мы у Вьетнама покупаем мазь «Красная звездочка» или пляжные тапочки. Кое-что, в том числе сельхозпродукцию, Вьетнам поставляет. Более того, он даже продает сельхозмашины. Мы торгуем больше не из экономической, а политической составляющей, чтобы этот ручеек не засох, — заключил Баранец.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва надеется, что вьетнамские инвесторы будут активнее проявлять себя на российском рынке и использовать все имеющиеся для этого возможности. Глава государства подчеркнул, что страны продолжат строить двусторонние отношения и развивать сотрудничество.