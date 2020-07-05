Банкротство Украины из-за отставки главы Нацбанка предрекли в Германии

https://static.news.ru/photo/7e6078d4-bf41-11ea-ba8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency /Global Look Press

Отставка главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия, которую 3 июля одобрила Верховная рада с подачи украинского президента Владимира Зеленского, снова грозит стране банкротством.

Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt. Деловое издание отмечает, что внезапное увольнение Смолия с должности уже послужило поводом для остановки выпуска еврооблигаций, которые 8 июля должны были разместить на Лондонской бирже.

Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объёме $17 млрд, срок погашения которых уже истекает, — говорится в публикации.

Её автор указывает, что лишь помощь Международного валютного фонда, «исчисляемая в миллиардах», помогает Украине с 2014 года выживать в финансовом плане.

Handelsblatt, ссылаясь на аналитиков, называет уход Смолия ударом в лицо для Зеленского и вотумом недоверия в отношении его повестки реформ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является «кидалой» и «типичным представителем хуторянской элиты». По его словам, украинский лидер считает ложь нормой поведения и переносит свои «крестьянские замашки» в сферу международной политики. В качестве примера Головачев называет историю с отставкой главы НБУ Якова Смолия.