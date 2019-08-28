https://static.news.ru/photo/0622ae7c-c97f-11e9-9aeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: erwin rachbauer/imageBROKER.com/Global Look Press

Мировой рынок наводнили контрабандные золотые слитки. Специалисты предполагают, что таким образом осуществляется отмывание нелегально добытого золота.

Практически всегда такие слитки имеют клеймо какой-либо крупной компании, однако на самом деле производители не имеют к металлу никакого отношения, передаёт Reuters со ссылкой на топ-менеджеров перерабатывающих предприятий, банков и собственные источники. По данным агентства, за последние три года только в хранилищах банка JPMorgan Chase & Co. было обнаружено не менее тысячи килограммовых слитков с поддельной маркировкой швейцарских перерабатывающих компаний. При этом, по словам экспертов, золото настолько хорошо замаскировано под легальное, что о том, сколько его остаётся незамеченным, можно только догадываться.

Вместе с тем, по словам специалистов, это небольшая доля, учитывая то, что золотодобывающая промышленность ежегодно производит от 2 до 2,5 млн таких слитков. Причём к самому металлу нареканий нет: это настоящее золото, однако откуда именно они поступают, неизвестно.

Топ-менеджеры и банкиры считают, что большинство слитков привезены из Китая и поступают на рынок через дилеров в Гонконге, Японии и Таиланде.

По примерным оценкам, в хранилищах банков сейчас могут храниться десятки тонн нелегального, хотя и чистого золота. Но меньше всего по этому поводу, пожалуй, может беспокоиться Эстония. По данным Центробанка страны, там остался всего один слиток золота весом 11 кг. Да и тот, как писал News.ru, хранится в Нью-Йорке и не годен для реализации на финансовых рынках, потому что не имеет достаточной чистоты.