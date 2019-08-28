Мировой рынок наводнили контрабандные золотые слитки. Специалисты предполагают, что таким образом осуществляется отмывание нелегально добытого золота.
Практически всегда такие слитки имеют клеймо какой-либо крупной компании, однако на самом деле производители не имеют к металлу никакого отношения, передаёт
Вместе с тем, по словам специалистов, это небольшая доля, учитывая то, что золотодобывающая промышленность ежегодно производит от 2 до 2,5 млн таких слитков. Причём к самому металлу нареканий нет: это настоящее золото, однако откуда именно они поступают, неизвестно.
Топ-менеджеры и банкиры считают, что большинство слитков привезены из Китая и поступают на рынок через дилеров в Гонконге, Японии и Таиланде.
По примерным оценкам, в хранилищах банков сейчас могут храниться десятки тонн нелегального, хотя и чистого золота. Но меньше всего по этому поводу, пожалуй, может беспокоиться Эстония. По данным Центробанка страны, там остался всего один слиток золота весом 11 кг. Да и тот, как писал News.ru, хранится в Нью-Йорке и не годен для реализации на финансовых рынках, потому что не имеет достаточной чистоты.