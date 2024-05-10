Бандиты заставили гаитян заняться черной магией AP: гаитяне бросились в черную магию ради спасения от бандитов

Фото: Todd Reese/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Гаити, подвергаемые атакам и гонениям со стороны местных бандитских группировок, ищут спасения и помощи у жрецов вуду, пишет Associated Press. С помощью черной магии кто-то пытается найти похищенных близких, а другие хотят излечить себя или родных от заболеваний, лекарств от которых у них нет.

На протяжении веков вуду, публично игнорируемое политиками и интеллектуалами, превращается в более мощную и признанную религию на Гаити, где ее верующие подвергаются преследованиям. Они все чаще ищут утешения и защиты от жестоких банд, которые за последние годы убили, изнасиловали и похитили тысячи людей, — сказано в статье.

Отмечается, что в результате действий боевиков без крова остались более 360 тысяч человек, а почти 2 млн находятся на грани голода, с полок магазинов исчезают товары первой необходимости, включая продукты питания и жизненно необходимые лекарства. Кроме того, в начале года были закрыты крупнейший морской порт Гаити и главный международный аэропорт.

Местная жительница Шерли Норзеус рассказала, что однажды ее машину с пятью детьми окружили боевики, угрожавшие сжечь ее заживо. По словам женщины, она начала молиться одному из богов культа. Когда Норзеус открыла глаза, бандиты велели ей уезжать. Так она стала мамбо — жрицей вуду. Последователи вуду верят, что оно возродит Гаити.

Ранее стало известно, что четырежды судимый Леонид Власов создал секту «Русская православная церковь — Царская империя», которая маскируется под РПЦ. Священнослужители предупредили, что адепты организации распространяют рекламные листовки о своем культе в Волгоградской, Рязанской и Новосибирской областях.