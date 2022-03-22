«Москва бандитизмом не занимается»: Песков ответил Байдену на обвинения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг предположение главы США Джо Байдена о возможных кибератаках со стороны РФ, которые, по мнению американского лидера, могут последовать из-за санкций. По словам Пескова, Москва исключает применение подобных мер, передаёт ТАСС.

Российская Федерация, в отличие от многих западных стран, в том числе и США, бандитизмом на государственном уровне не занимается, — подчеркнул представитель Кремля.

Поводом для реакции Пескова стали слова президента США, который заявил, что Россия обладает «чрезвычайно изощрённым потенциалом в киберпространстве» и может ответить кибератаками на меры, принимаемые против неё Западом. Президент России Владимир Путин ранее назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании.

До этого власти США провели видеоконференцию, посвящённую отражению кибератак, которые возможны при «агрессии» России против Украины. В ней приняли участие сотрудники Белого дома, американской разведки, Министерства внутренней безопасности (МВБ) и ряда других ведомств. Возможными объектами атак хакеров на видеоконференции назывались США и Украина.

Также речь велась о возможном «увеличении числа атак с применением вирусов-вымогателей на американские компании». Предполагалось, что их совершат «русскоязычные хакеры». Про Украину участники видеоконференции говорили, что там отмечена «конкретная, достоверная угроза» атак на объекты инфраструктуры. В США такой угрозы эксперты не видят.