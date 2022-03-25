Военный эксперт рассказал, будут ли штурмовать Киев и Харьков

Ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин в беседе с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что российские войска практически полностью уничтожили украинские воздушные силы и систему противовоздушной обороны. Он считает, что армии России придётся штурмовать главные города Украины, включая Киев и Харьков, потому что «бандеровцы засели в жилых кварталах».

По его словам, военным придётся штурмовать заблокированные украинские города (Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев).

Что касается штурма городов, это, видимо, придётся делать, потому что эти бандеровцы засели в жилых кварталах и выкурить их без риска для нашего личного состава невозможно. Наносить удары по ним сложно, и даже высокоточные ракеты и снаряды всё равно порождают массу осколков и наносят ущерб жилым постройкам. А учитывая, что эти бандиты и террористы прикрываются живым щитом, то всё равно что-то надо делать. Поэтому, с одной стороны, это предупреждение Украине, что мы говорим, что будет штурм, поэтому пора им сдаваться. А если они хотят города унести с собой — это их выбор, — считает Литовкин.

Он подчеркнул, что пока сложно дать прогноз о том, когда закончится спецоперация. Но у Украины практически не осталось военной техники.

Скоро ли конец — это Господу известно. А по поводу того, что мы быстро уничтожили первое, второе и третье — это мы действительно быстро сделали. Украинская авиация была мизерная, мы уничтожили аэродромы, и поэтому ни взлететь, ни сесть они были не в состоянии. Военно-морского флота тоже практически не существовало там, один-единственный эсминец они сами затопили в Николаеве, а всю эту мелюзгу <...>, он не представлял для нас никакой опасности, но мы его притопили. Системы ПВО тоже быстро уничтожили, — объяснил эксперт.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на стороне Украины готовы воевать 16 тысяч иностранных наёмников. Первые из них уже прибыли в страну. Кроме того, украинские военные ежедневно получают оружие от партнёров и «настоящих друзей».