18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Балкановед предупредила о накалившейся ситуации в Косово

Балкановед Энтина: обстановка в Косово накалилась с началом спецоперации на Украине
11:08, 06 апреля 2022
Балкановед предупредила о накалившейся ситуации в Косово Фото: Vedat Xhymshiti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Обстановка в Косово накалилась с началом спецоперации на Украине, сообщила руководительница отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина изданию Lenta.ru. Она считает очень вероятной возможность эскалации на севере Косово.

Я предполагаю, что вероятность эскалации положения на севере Косово, где компактно проживают сербское большинство, носит максимальный характер. Грубо говоря, мы близки к силовой развязке решения косовского вопроса со стороны Приштины как никогда. По факту ситуация перешла из вялотекущей в более активную фазу, — сказала Энтина.

Она добавила, что власти в городе Приштина будут искать повод вытеснить сербов и могут быть провокации со стороны косовских албанцев. Сербскому руководству, по мнению Этниной, нужно удерживать происходящее под контролем и сохранять договорённости.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Вучича с его победой на президентских выборах в Республике Сербия. Путин отметил, что результаты голосования показывают высокий уровень поддержки сербскими гражданами курса Александра Вучича в сфере актуальных социально-экономических задач и независимой внешней политики.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео