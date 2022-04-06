Балкановед предупредила о накалившейся ситуации в Косово

Обстановка в Косово накалилась с началом спецоперации на Украине, сообщила руководительница отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина изданию Lenta.ru. Она считает очень вероятной возможность эскалации на севере Косово.

Я предполагаю, что вероятность эскалации положения на севере Косово, где компактно проживают сербское большинство, носит максимальный характер. Грубо говоря, мы близки к силовой развязке решения косовского вопроса со стороны Приштины как никогда. По факту ситуация перешла из вялотекущей в более активную фазу, — сказала Энтина.

Она добавила, что власти в городе Приштина будут искать повод вытеснить сербов и могут быть провокации со стороны косовских албанцев. Сербскому руководству, по мнению Этниной, нужно удерживать происходящее под контролем и сохранять договорённости.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Вучича с его победой на президентских выборах в Республике Сербия. Путин отметил, что результаты голосования показывают высокий уровень поддержки сербскими гражданами курса Александра Вучича в сфере актуальных социально-экономических задач и независимой внешней политики.