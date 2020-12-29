Баланс в Ливии: Россия готова приструнить Хафтара

Россия выступает за поощрение сторон ливийского вооружённого конфликта к диалогу и борьбу с попытками возобновить военные действия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммедом Сиялой. Сейчас Москва пытается сбалансировать свои отношения с противоположными лагерями военного противостояния, однако это неизбежно сталкивает её с другими заинтересованными игроками.

Лавров заявил, что в настоящее время как стороны конфликта, так и внешние силы предпринимают шаги, чтобы запущенный в этом году прямой переговорный процесс стал более устойчивым.

Я согласен с тем, что сейчас нужно всячески поощрять стороны к диалогу и противодействовать попыткам вернуться к воинственной риторике и тем более к угрозам возобновления военных действий, — отметил шеф российской дипломатии.

Это трудно интерпретировать иначе, кроме как предупреждение командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару, который недавно ужесточил направленную в адрес Анкары и Триполи риторику. Так, по случаю 69-й годовщины независимости Ливии военачальник открыто подчеркнул, что «оккупант и враг не имеет иного выбора, кроме как покинуть Ливию мирно и добровольно, в противном случае он столкнется с силой оружия и твёрдой волей». Эти слова были адресованы прежде всего турецкому руководству, поддерживающему ПНС.

Муххамед Сияла и Сергей Лавров mid.ru

Глава российского дипведомства отметил, что в скором времени ливийцам предстоит сделать исторический выбор в пользу завершения братоубийственной междоусобицы, запуска национального примирения и совместного создания стабильного государства.

Россия искренне заинтересована в том, чтобы оказать максимальное содействие в решении всех проблем вашей страны, — сказал Лавров, обращаясь к ливийскому министру. — Нам очень важны ваши оценки тех шагов, которые необходимо дополнительно предпринять.

Переговорам между Лавровым и Сиялой предшествовало 8-е заседание Совместной российско-турецкой группы стратегического сотрудничества, которое состоялось в Сочи в очном формате. Когда речь зашла о конфликте в бывшей Джамахирии, переговорщики признали, что ситуация остаётся «весьма и весьма серьёзной».

Были некоторые инциденты в нарушение договорённости о прекращении огня не так давно на юге, — признал глава МИД РФ на встрече с турецким коллегой. — Но с тех пор ситуация в целом стабилизировалась, и в основном летние договорённости о прекращении огня соблюдаются. Этому всячески надо способствовать.

Мухаммед Сияла mid.ru

Параллельно с ПНС пытается наладить здоровый диалог и Египет, который долгое время считался одним из наиболее важных покровителей Хафтара. Так, 27 декабря в Триполи состоялся неожиданный визит делегации официальных лиц из Каира. На встрече обсуждались вопросы, которые касаются восстановления дипломатических связей и авиасообщения между Западной Ливией и Египтом. Как пояснил официальный представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи, «целью визита была проработка вопроса по возвращению дипломатических отношений в нормальное русло, а также сотрудничество между двумя странами в ряде сфер». Египтяне пообещали восстановить работу своего посольства в Триполи в самое ближайшее время.

Как пояснили позже источники египетских СМИ, этим визитом Каир хотел продемонстрировать, что не разделяет воинственность Хафтара и его другого важного покровителя — Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

Подобный поиск баланса в отношениях с различными лагерями вооружённого конфликта может привести к соперничеству за ведущую роль в рамках ливийского урегулирования. Тем более, что в этом плане свои амбиции уже показал Египет, дублировав эффект от усилий российской дипломатии своей мирной инициативой этим летом.