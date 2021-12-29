Баку заявил о ранении человека при обстреле со стороны Еревана

В Генпрокуратуру Азербайджана поступила информация об огнестрельном ранении сотрудника сотовой связи Bakcell в Агдамском районе, сообщается на сайте ведомства. Он пострадал в результате обстрела со стороны армянских военных.

В прокуратуру Агдамского района поступила информация об огнестрельном ранении жителя Баку. Предварительным расследованием установлено, что сотрудник ООО «Bakcell» Анар Рагимли получил ранения в результате обстрела со стороны армянских вооружённых сил при исполнении служебных обязанностей на указанной территории, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в местности Едди Хырман в районе азербайджано-армянской границы. В следственном управлении по факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что комиссия по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. При этом он также отметил, что Москва не видит серьёзных угроз безопасности в контролируемых российскими миротворцами районах Карабаха.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.