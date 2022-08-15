МИД Азербайджана: мы ждем от Еревана конкретных шагов по мирному соглашению

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Баку не хочет повторения ситуации с имитированием переговоров со стороны Армении, которая длилась годами в период до начала второй войны в Карабахе, заявила в интервью порталу Musulmans en France глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. Она подчеркнула, что азербайджанская сторона серьезно относится к нормализации отношений, и призвала Ереван выполнить взятые на себя обязательства.

Мы не хотим снова видеть ситуации с имитацией переговоров, потому что мы видели это на протяжении 30 лет. <...> Мы хотели бы увидеть не имитацию, а реальные, конкретные результаты. Потому что если мы хотим, чтобы в регионе установился мир, то для этого Армении необходимо полностью выполнить взятые на себя обязательства, — заявила Абдуллаева.

Она добавила, что в процессе нормализации отношений важную роль играет политическая воля обеих сторон. По ее словам, Баку продемонстрировал, что является страной, имеющей политическую волю, выдвинув инициативу мирного соглашения. Также глава пресс-службы внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Азербайджан предложил основополагающие принципы, на которых должно основываться это мирное соглашение.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.

8 августа этого года Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня на границе с Арменией и в Карабахе. До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению в срочном порядке начать выполнять вытекающие из трехстороннего заявления обязательства, среди которых вывод армянских войск с территории Азербайджана.