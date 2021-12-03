Баку заявил о готовности Минска участвовать в восстановлении Карабаха

Белоруссия выразила готовность участвовать в восстановительных работах в Карабахе, сообщается на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства. Об этом стало известно после переговоров глав МИД Азербайджана и Белоруссии Джейхуна Байрамова и Владимира Макея на полях проходящего в Стокгольме заседания Совета министров ОБСЕ.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о последней ситуации в регионе, шагах, предпринятых Азербайджаном для реализации пунктов трёхсторонних заявлений, а также о строительных работах на освобождённых территориях. Министр Владимир Макей выразил готовность Минска также участвовать в восстановительных работах, — сообщается в заявлении.

Стороны также выразили удовлетворение высоким уровнем отношений между двумя странами. Они обсудили повестку сотрудничества в различных сферах и подчеркнули важность продолжения работы в двустороннем и многостороннем форматах.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что восстановление транспортных и экономических связей на Южном Кавказе должно стать основой прочного мира в регионе и обеспечить безопасность проживающих там народов. По его словам, начавшиеся в регионе масштабные восстановительные работы идут на пользу обеим странам.