Баку захотел наладить добрососедские отношения с Ереваном МИД Азербайджана: Баку захотел наладить добрососедские отношения с Ереваном

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Джейхун Байрамов

Азербайджан и Турция выступают за нормальные и добрососедские отношения с Ереваном, заявил в интервью агентству Anadolu глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов. Он отметил, что нормализация отношений нужна в том числе и самой Армении.

У нас нет проблем с Ереваном. Наши страны выступают за нормальные добрососедские отношения с Арменией. Если Ереван предпримет соответствующие шаги, будет уважать нормы международного права и учитывать реалии региона, то станут возможными хорошие результаты, — сказал Байрамов.

Министр подчеркнул, что хотя и Ереван пытался игнорировать мирные призывы, Баку в начале текущего года обнародовал принципы будущего мирного соглашения. По его словам, многолетний конфликт принес «одни лишь беды», а сейчас необходимо «правильно оценить ситуацию и вынести нужные результаты».

Байрамов также высоко оценил роль подписанной между Баку и Анкарой Шушинской декларации, которая задала новые цели для сотрудничества по многим направлениям.

Я уверен, что связи Азербайджана и Турции будут и далее динамично и поступательно развиваться в интересах двух стран и народов с акцентом на братство и союзничество, — сказал Байрамов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что делимитация армяно-азербайджанской границы автоматически положит конец территориальным претензиям реваншистских сил в Армении. 24 мая состоялось первое заседание комиссии по делимитации государственной границы между странами.