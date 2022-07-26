Баку сформировал комиссию для мирных переговоров с Ереваном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виды Баку

Президент Ильхам Алиев назвал прошедшую 16 июля встречу глав МИД Азербайджана и Армении первым шагом к переговорам по мирному договору. Он заявил, что Баку уже сформировал комиссию для проведения мирных переговоров и ожидает аналогичного шага от Еревана, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого рассказал о подготовке к мирным переговорам с Арменией.

Глава государства сообщил, что Азербайджан уже сформировал состав своей комиссии по подготовке мирного договора и ждет от Армении аналогичного шага, — говорится в сообщении.

Блинкен, в свою очередь, заявил о поддержке Вашингтоном нормализации отношений между республиками и дал позитивную оценку встрече глав МИД. Он также отметил, что США готовы к открытию транспортного сообщения с Азербайджаном и Арменией и оказанию технической поддержки в данной области.

Ранее Алиев заявил, что вторая встреча рабочих групп по вопросу делимитации азербайджано-армянской границы запланирована на август. При этом он отметил, что Баку не ждет скорых результатов от взаимодействия в таком формате, однако можно считать данный процесс успешным.