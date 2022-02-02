Баку рассказал Еревану о работе международных организаций

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что деятельность любой международной организации является двусторонним вопросом, а комментарии представителям третьего государства — неуместны и необоснованны. Так в Баку ответили на обвинения армянской стороны о создании препятствий работе международных организаций в Карабахе.

Комментарий представителя третьего государства по данному вопросу является неуместным и необоснованным. Было бы хорошо, если бы министр иностранных дел Армении прокомментировал выполнение обязательств своей страны и установление мира в регионе, — говорится в сообщении.

При этом Абдуллаева также подчеркнула, что деятельность международных организаций должна осуществляться на уважении суверенитета и территориальной целостности принимающей страны.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что из Азербайджана поступают довольно негативные сведения по поводу урегулирования ситуации в Карабахе. По его словам, Баку препятствует работе международных организаций в регионе.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал, что РФ обеспокоена тем, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не могут побывать в Карабахе. Он выразил надежду на скорейшую организацию поездки представителей организации в регион.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что среди стран Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, нет солидарности, а отношения между тройкой осложнились. По его словам, государства не могут договориться между собой. Кроме того, глава государства отметил, что нынешняя администрация США поддерживает Армению.

Азербайджанский лидер выступил против вмешательства МГ ОБСЕ в вопрос карабахского урегулирования, так как считает его решённым. В то же время официальный Ереван, наоборот, призывает к возобновлению переговорного процесса с участием сопредседателей организации, так как проблема не устранена.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.