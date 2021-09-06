Баку расценил приобретение Ереваном оружия как самоутешение

Азербайджан расценивает приобретение Арменией оружия и другие подобные действия как самоутешение. Об этом Haber Global заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

Политик рассказал, что сегодня армяне нуждаются в мирном сосуществовании со своими соседями, а мысли о реванше станут их очередной исторической ошибкой. Он также напомнил, что Армения имеет обязательства в контексте «открытия Зангезурского коридора, предусмотренного трёхсторонним заявлением».

Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность и будет продолжать обеспечивать безопасность своих границ и граждан, — отметил Гаджиев.

Ранее Хикмет Гаджиев заявил о дальнейших переговорах по мандату российских миротворцев. По его словам, подписанное в ноябре прошлого года трёхстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении определило «политические и в некоторой степени правовые рамки» для миротворческих сил.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.