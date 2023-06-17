Баку призвал Париж не мешать нормализации отношений с Ереваном

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Здание Министерства иностранных дел Азербайджана

Баку призвал Париж не препятствовать нормализации отношений с Ереваном, сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. По его словам, заявления пресс-секретаря МИД Франции Анн-Клер Лежандр искажают реальность и свидетельствуют о предвзятом отношении Парижа к ситуации на Южном Кавказе.

Мы хотели бы напомнить французской стороне, что Азербайджан в соответствии с международными нормами и правилами обеспечил регулируемое, свободное и безопасное передвижение сотен армянских жителей в обоих направлениях от пункта пропуска через государственную границу в Лачине. <...> Принимая во внимание вышеизложенное, призываем французскую сторону впредь не создавать условий для попыток воспрепятствовать процессу проявлением такой позиции, — следует из заявления.

15 июня армянские силы обстреляли российских миротворцев, которые сопровождали азербайджанских пограничников при установке флага республики. Флаг устанавливался на территории Азербайджана.

После этого Айхан Гаджизаде заявил, что флаг Азербайджана был поднят на суверенной территории республики, а утверждения Еревана о том, что флаг подняли на армянской территории, — безосновательны.