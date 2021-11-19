Баку призвал мировое сообщество обязать Ереван соблюдать договорённости

Боестолкновения, произошедшие 16 ноября 2021 года в Карабахе, не носят характер спонтанного инцидента, ответственность за них лежит на военно-политическом руководстве Армении, говорится в заявлении посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации. В диппредставительстве считают, что международное сообщество должно призвать Армению соблюдать достигнутые ранее договорённости и обязать предпринять шаги для установления двусторонних межгосударственных отношений.

Армения <...> предприняла попытку широкомасштабной атаки против позиций вооружённых сил Азербайджана в направлении Лачинского и Кельбаджарского районов на армяно-азербайджанской государственной границе. С целью предотвращения атаки с использованием тяжёлой военной и артиллерийской техники армянских ВС азербайджанской стороной были предприняты адекватные и действенные меры. В результате произошедших столкновений семеро военнослужащих вооружённых сил Азербайджана стали шехидами, десять человек получили ранения, — говорится в заявлении.

В нём подчёркивается, что попытка захвата высот в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов была предпринята для обострения ситуации.

6-7 ноября бывший министр обороны Армении совершил незаконный визит на территории Азербайджана, где временно расположен российский миротворческий контингент, и допустил ряд действий подстрекательского и провокационного характера, — отметили в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что 9 ноября части ВС Армении обстреляли инженерную технику, принадлежащую Вооружённым силам Азербайджана, в направлении Кельбаджарского района, после чего армянская сторона вокруг озера Гарагёль Лачинского района предприняла попытку размещения 60 военных на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии.

В результате мер, предпринятых вооружёнными силами Азербайджана, части вооружённых сил Армении были взяты в окружение. Азербайджан <...> создал условия для возвращения армянских военнослужащих, — говорится в заявлении посольства Азербайджана в РФ.

В диппредставительстве добавили, что 13 ноября в окрестностях города Шуша армянские военнослужащие бросили в азербайджанских военных гранату, в результате чего трое получили ранения.

В посольстве Азербайджана считают, что международное сообщество должно призвать Армению соблюдать достигнутые ранее договорённости и обязать предпринять шаги для установления двусторонних межгосударственных отношений, в том числе начать процесс делимитации и демаркации государственной границы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в данном регионе всё ещё не успокоилась до конца. По его словам, в этих условиях возрастает роль российской дипломатии для дальнейшего урегулирования. Глава государства напомнил, что год назад благодаря активным посредническим усилиям Москвы был остановлен конфликт в Карабахе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.