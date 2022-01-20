Баку призвал Ереван к подписанию мирного соглашения

Баку ожидает от Еревана ответа по вопросу подписания мирного соглашения, заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Как сообщает Report, он напомнил, что данная тема также затрагивалась лидером страны Ильхамом Алиевым во время его недавнего интервью.

Президент в интервью также коснулся вопроса начала переговоров по подписанию между Азербайджаном и Арменией потенциального мирного соглашения. Мы ждём соответствующего ответа Армении, — сказал Гаджиев.

При этом он отметил, что Армении необходимо «правильно оценивать создавшуюся в регионе новую геополитическую ситуацию» и делать соответствующие выводы.

Ранее Алиев также призывал Армению воздерживаться от «любых враждебных действий» и начать работы над мирным соглашением. Он подчёркивал приверженность Баку к нормализации отношений и началу диалога.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.