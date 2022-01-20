18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Баку призвал Ереван к подписанию мирного соглашения

10:59, 20 января 2022
Баку призвал Ереван к подписанию мирного соглашения Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Баку ожидает от Еревана ответа по вопросу подписания мирного соглашения, заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Как сообщает Report, он напомнил, что данная тема также затрагивалась лидером страны Ильхамом Алиевым во время его недавнего интервью.

Президент в интервью также коснулся вопроса начала переговоров по подписанию между Азербайджаном и Арменией потенциального мирного соглашения. Мы ждём соответствующего ответа Армении, — сказал Гаджиев.

При этом он отметил, что Армении необходимо «правильно оценивать создавшуюся в регионе новую геополитическую ситуацию» и делать соответствующие выводы.

Ранее Алиев также призывал Армению воздерживаться от «любых враждебных действий» и начать работы над мирным соглашением. Он подчёркивал приверженность Баку к нормализации отношений и началу диалога.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео