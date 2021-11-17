Баку предложил создать комиссию по делимитации границы с Арменией

Для решения имеющихся вопросов между Баку и Ереваном необходимо создать совместную комиссию и начать процесс определения границ, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, чьи слова приводит агентство Anadolu. По его словам, запуск данного процесса будет способствовать снижению напряжённости на армяно-азербайджанской границе.

Необходимо решить проблему разграничения, сформировать совместную комиссию и начать процесс делимитации в соответствии с принципом уважения международно признанных границ. С началом этого процесса напряжённость на границе спадёт, — сказал Байрамов.

Он отметил, что Азербайджан надеется на практические шаги со стороны Армении по реализации ряда транспортных проектов. Уже есть положительные сигналы в рамках трёхсторонней рабочей группы вице-премьеров.

Байрамов также обратил внимание на значимость открытия Зангезурского коридора, который станет дорогой из Турции в страны Центральной Азии. По его словам, все государства региона могут извлечь выгоду из этого проекта и внести свой вклад в расширение сотрудничества на Южном Кавказе. Он подчеркнул, что несмотря на имеющиеся трудности, процесс идёт, однако называть точные даты открытия дороги преждевременно.

Необходимо восстановление автомобильного и железнодорожного сообщения в регионе. Азербайджан начал этот процесс. Если будут реализованы пункты трёхстороннего заявления, то открытие коридора не займёт большого времени, — сказал Байрамов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что Зангезурский транспортный коридор создаст большие возможности для стран Южного Кавказа. По его словам, коридор сможет соединить все страны тюркского мира.

Ранее Минобороны Армении заявило о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинило Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Уточнялось, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов.

В ходе столкновений между Арменией и Азербайджаном на границе 16 ноября погибли семеро азербайджанских военных, один военнослужащий из Армении, а также 13 оказались в плену. Судьба ещё 24 военных из Армении пока неизвестна, связь с ними потеряна.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.