Баку передал Еревану тела 11 погибших в Карабахе военнослужащих

Азербайджан передал Армении тела 11 военных, погибших в результате 44-дневной войны в Карабахе. За время проведения поисковых работ на территориях, перешедших под контроль азербайджанских вооружённых сил, были найдены останки 1697 тел военнослужащих и гражданских лиц. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Останки погибших будут идентифицированы в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Ранее азербайджанское правительство передало Армении пятерых армянских военнослужащих, отбывавших наказание в Баку после карабахской войны. В Азербайджане сoобщили, что военные не совершали особо тяжких преступлений во время боевых действий. Отмечается, что обмен пленными происходил при участии бывшего командующего росcийским миротворческим контингентом Рустaма Мурадова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Армении Арарат Мирзоян во время телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости скорейшего решения насущных вопросов между Азербайджаном и Арменией, таких как возвращение удерживаемых лиц, передача карт минных полей и сохранение объектов культурного наследия в Карабахе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.