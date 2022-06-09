Баку возмутило заявление Лаврова В МИД Азербайджана ответили на заявления Лаврова о положении дел в селе Фаррух

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

В рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы не предусматривается рассмотрение каких-либо вопросов, выходящих за ее пределы, заявили в МИД Азербайджана. Так Баку ответил на заявления главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, который, отвечая на вопрос о положении дел в селе Фаррух, заявил, что российские миротворцы держат ситуацию в Фаррухе «в качестве одного их своих приоритетов».

Хотелось бы отметить, что деятельность учрежденных Азербайджаном и Арменией делимитационных комиссий преследует цель делимитации государственной границы двух стран. В рамках этого процесса не предусматривается рассмотрение каких-либо вопросов вне азербайджано-армянской государственной границы, в том числе связанных с территориями, на которых временно находится российский миротворческий контингент на территории Азербайджанской Республики, — говорится в сообщении.

Ереван обвиняет Баку в нарушении статуса-кво и незаконном введении войск в село Фаррух, где расположены российский миротворческий контингент. Ранее Лавров на встрече со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что у российской стороны есть понимание, что в рамках начинающейся предметной работы по делимитации эти вопросы будут обязательно рассматриваться и решаться.