Баку ответил на обвинения Совета Европы по Лачинскому коридору МИД Азербайджана: обвинения главы МИД Исландии в блокировке Лачинского коридора необоснованны

Сообщения о перекрытии Лачинского коридора и создании в этом регионе гуманитарной катастрофы являются необоснованными, заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана в ответ на слова председателя Комитета министров Совета Европы и главы МИД Исландии Тоурдис Кольбрун Гильфадоуттир, которая 19 января призвала Баку разблокировать движение по маршруту, назвав сложившуюся ситуацию опасной. В азербайджанском ведомстве указали, что ее слова не отражают действительности, и отметили, что по дороге беспрепятственно проехали около 800 транспортных средств.

За прошедший период около 800 автомобилей, в том числе колонны российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного Креста (МККК), а также автомобили служб скорой помощи Армении беспрепятственно проехали по дороге, это еще раз доказывает, что она не закрыта, — говорится в сообщении.

18 января Европарламент принял резолюцию «Реализация общей внешней политики и политики безопасности: годовой отчет 2022 года», одним из пунктов которой стало осуждение блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Европарламент потребовал, чтобы власти Азербайджана немедленно восстановили свободное передвижение по этому маршруту.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти Армении распространяют ложные сведения о блокировке Баку Лачинcкого коридора. Он назвал подобные заявления очередным антиазербайджанским шоу.

Алиев подчеркнул, что считать происходящее на Лачинской дороге блокадой бессовестно. По его словам, за последнее время по коридору проехало около 400 грузовых машин российских миротворцев, которые перевозят гуманитарную помощь.