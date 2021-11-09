Баку ответил на обвинения Еревана в обстрелах в Карабахе

Армянская сторона сознательно пытается обострить ситуацию и преследует цель очернить деятельность российских миротворцев. Об этом сообщила официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. Она отметила, что эти шаги предприняты накануне первой годовщины подписания трёхстороннего заявления между лидерами России, Азербайджана и Армении. Ранее представители армянской стороны заявили об обстрелах работников на водопроводных трубах в Карабахе со стороны азербайджанских военных.

По словам Абдуллаевой, проведение каких-либо работ на данной территории производится в сопровождении российских миротворцев. Однако в этот раз миротворцы не были проинформированы.

По заявлению армянской стороны, якобы 8 ноября около дороги Ханкенди — Шуша несколько человек занимались ремонтом водопровода. Хочу отметить, что обычно, когда на данной территории планируется проведение каких-либо работ, информируются российские миротворцы и все работы проводятся под их сопровождением. В этот раз, российские миротворцы не были проинформированы, в результате чего они не присутствовали при проведении этих работ. Это, естественно, вызывает серьезные вопросы, — сказала Абдуллаева.

Она также подчеркнула, что в городе Шуша 8 ноября проводилось мероприятие с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и официальных лиц страны.

В таких случаях на территории принимаются усиленные меры безопасности. Зная это, проведение каких-либо ремонтных работ на прилегающих территориях не поддаётся никакой логике, — заявила Абдуллаева.

Ранее Ереван обвинил Баку в стрельбе в Карабахе. По информации армянской стороны, в районе города Шуша погиб один мирный житель, трое получили ранения. Отмечается, что все четверо были доставлены в медцентр, один из них скончался в медучреждении. СНБ, полиция и следователи выясняют обстоятельства инцидента.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.